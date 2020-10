Jacky Bracamontes publica fotos inéditas de su boda tras su noveno aniversario con Martín Fuentes

Para celebrar su noveno aniversario de su boda con el corredor de autos Martín Fuentes, Jacqueline Bracamontes publicó en su cuenta de Instagram fotografías inéditas de su boda, acompañadas con una dedicatoria romántica para su esposo.

El pasado 1 de octubre, la conductora de Netas Divinas publicó compartió con sus seguidores fotografías nunca antes vistas de su boda, en la que a la pareja se le ve radiante y feliz mientras celebraban sus nupcias.

9 años y contando, por muchos momentos más de risas y complicidad. Es hermoso recordar unos de los momentos más felices de nuestras vidas. Felicidades amor Martín Fuentes, te amo”, escribió.

El profesional de la velocidad no se ha pronunciado en la publicación, pero la actriz dejó en claro que Martín es el hombre su vida y cumplió uno de sus más grandes sueños al contraer matrimonio con el ahora padre de sus hijas.

De acuerdo a una publicación de la revista Quién, la boda de la feliz pareja se realizó en octubre de 2011, en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Se dijo que a la celebración asistieron algunas celebridades del espectáculo como Maki y Juan Soler; Lupita Jones, Jan, Julián Gil, Ingrid Martz, Shanik Berman, Yadhira Carrillo, Antonio de Valdés, así como los productores Pedro Torres y Carla Estrada.



¿Cómo se conocieron?

Jacky Bracamonte le platicó a Roger González en una entrevista que Maki Moguilevsky, quien en ese entonces era esposa del actor Juan Soler, fue la persona que jugó el papel de “Cupido” entre la pareja, quien prganizó una cita a ciegas por Facebook.

"Maki me dice: 'Te voy a presentar a alguien', y yo: '¿A quién me vas a presentar?'. Me dice: 'A Martín Fuentes. ¿Lo conoces?'. Entonces lo contacta por Facebook, una cita a ciegas, y él le dijo: 'Sí la quiero conocer'. Luego me confesó que años antes había dicho: 'A esta sí le pongo departamento y me caso con ella'. Se hizo el interesante, pero ya quería conmigo", bormeó la conductora.

Luego de la primera cita, el amor floreció entre Bracamontes y Fuentes, con quien hasta hoy ha formado una hermosa familia, aunque Jacqueline ha confesado que encontrar el amor no le fue nada fácil, ya que estuvo siempre enfocada a su profesión.

"Era un tema complicado, yo decía: 'Me voy a quedar solterona', pero yo nací para ser madre y llegó un momento en que tuve que tomar la decisión de seguir haciendo telenovelas, casarme con mi carrera o ponerle una pausa y enfocarme a encontrar a mi pareja y tener a mi familia", apuntó.

La ex reina de belleza decidió poner una pausa en su carrera profesional para poder cumplir otro de sus sueños, que era el de convertirse en mamá y actualmente tiene cinco hijas a lado de Martín Fuentes.