Jacky Bracamontes intenta hacer deporte extremo por su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Jacky Bracamontes es una de las conductoras con más popularidad de los últimos años, gracias a su larga trayectoria en la televisión, ha podido permanecer en el gusto del público y ganarse su cariño.

Además la también actriz se ha vuelto muy activa en redes sociales donde suele compartir parte lo que vive a lado de la familia que ha formado con Martin Fuentes y sus cinco hijas, que hasta ahora es uno de los matrimonios más estables del espectáculo.

Fue por medio de su cuenta de Facebook que Jacky Bracamontes publicó un video en el que se puede ver que intentó hacer skimboard sobre el mar, mientras recibía instrucciones específicas por parte de sus hijas.

En la grabación se puede ver que la conductora reveló ante las cámaras que sus hijas se han vuelto expertas en este deporte, admitió que nunca lo había realizado por lo que decidió aprenderlo y practicarlo con la ayuda de su familia.





Hay cosas que no se me dan pero las intento!, Mis hijas son unas expertas en el skimboard y yo no me puedo quedar atrás, al menos lo intento una y otra vez” se puede leer en la publición.