Jacky Bracamontes es retada por su esposo ¡Y lo sorprende!

ESTADOS UNIDOS.- Durante este tiempo de confinamiento la pareja que forman Jacky Bracamontes y Martín Fuentes han presumido a través de sus redes sociales la convivencia que han mantenido con sus hijas, las que han demostrado ser amantes de la adrenalina y que además no les da miedo practicar deportes extremos.

Pero en su papel de madre, la exreina de belleza no se quiso quedar detrás y demostró que sus niñas no son las únicas aficionadas a este tipo de actividades. La conductora publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram con los que dejó claro que ella también es aventurera, aunque finalmente no le resultó tan bien como ella hubiera querido.

En uno de los clips se puede apreciar al esposo de la también actriz alentándola a que se lance a la alberca por medio de unas cuerdas que están atadas en cada uno de los extremos; lamentablemente, Jacky falló en su primer intento y se cayó al agua.

Sin embargo, no contenta con su desempeño, Jacky lo volvió a hacer y en su segundo intento se arma de valor, se lanzó a la alberca, y siguiendo los consejos de Martin, la cruzó, al mismo tiempo que dejó ver su buena condición física, pues el reto dependía de la fuerza en su brazos.

En ocasiones anteriores, varios seguidores del piloto lo han criticado por la manera en que pone a sus hijas a practicar deportes que implican cierto grado de peligro. En entrevista con la revista Mujer in Time, Jacky fue cuestionada al respecto.

"Su vida son sus hijas, '¿tú crees que pondría en riesgo la vida de sus hijas?' Si les pone a hacer algo es porque sabe que él está ahí y que cualquier cosa responde, no la va a poner algo que arriesgue su vida, nunca, sus hijas son su todo", aseguró.