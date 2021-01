Jacky Bracamontes cuenta la difícil experiencia de perder un bebé

REDACCIÓN.- Jacky Bracamontes recordó uno de los episodios más dolorosos de su vida: la muerte de su hijo Martín, ocurrida hace casi ocho años.

Durante el panel llamado “Mujeres imparables”, que organizó la cadena Telemundo con motivo del estreno de la telenovela La Suerte de Loli (con la que regresa a las telenovelas), la actriz y conductora mexicana revivió el trágico momento que la sumió en una gran depresión.

"A mí el golpe más duro que me ha dado la vida es el haber perdido a mi bebé. Cuando estaba embarazada de Jacky –mi primer embarazo eran un niño y una niña– y en la semana 34 empecé con contracciones". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacky Bracamontes (@jackybrv) “Cuando empecé con las contracciones, el bebé ya había fallecido y por eso empecé con las contracciones, pero obviamente no se sabía. Y a los tres días que nace mi hija y el bebé ya había fallecido fue un golpe muy duro. En ese momento me puse tan mal que me tuvieron que dormir cuando estaba en el quirófano”, confesó Jacky Bracamontes .

La conductora de programas como La Voz agregó que el proceso de duelo fue muy difícil y le costó mucho trabajo salir de él.

"Cuando (Martín) me lo contó y me explicó lo que había pasado me fui a la parte más oscura que pudiera yo haber experimentado. Lloré mucho durante un mes, sin parar todos los días. Por otro lado, tenía la ilusión de que mi Jacky estaba en terapia intensiva, iba todos los días a verla, a alimentarla, pero estaba en una depresión muy fuerte.

“Me preguntaba yo mucho por qué me pasó esto a mí, por qué se murió mi hijo, por qué a mí, hasta que una persona me dijo: 'Jacky deja de decir el porqué sino para qué’. Eso fue a mí lo que me hizo el clic”.

Jacky Bracamontes llegó a la conclusión de que su hijo había muerto para dar vida no sólo a Jacky, su hija mayor, sino también a sus hijas mayores, Emilia y Paula.

“Sentí que ese bebé vino a salvarle la vida a mi Jacky porque tal vez si Jacky hubiera estado sola y me hubiera pasado eso, ella no hubiera estado en este mundo. Me ayudó mucho eso, obviamente el apoyo de mi familia, Martín que estuvo ahí imparable también él al lado mío.

"Emilia y Paula no estarían en mi vida si ese bebé hubiera llegado porque yo no hubiera buscado otro bebé, entonces esa también es otra razón por la que se fue, para que Emilia y Paula estuvieran en mi vida y la verdad hoy por hoy mi vida no sería la misma si esas dos chiquititas no estuvieran aquí”.

Finalmente, Jacky Bracamontes afirmó que justo lo que la ha convertido en una mujer imparable son sus cinco hijas.

"Después de vivir eso, después de tocar esos puntos de dolor que yo nunca en mi vida pensé que existieran, eso creo que a mí me hizo una mujer imparable. Hoy por hoy doy la vida por mis hijas y eso me hace levantarme, sonreír y seguir adelante. Y todas las noches le pedimos al angelito del cielo, a mi Martincito, que cuide a mis hijas y que nos cuide a nosotros", concluyó.