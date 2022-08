Jacky Bracamontes celebra el día del actor con emotivo video

ESTADOS UNIDOS.- Jacky Bracamontes es una de las figuras dle medio del espectáculo con más trayectoria en el medio, donde ha sabido destacar como actriz y conductora de distintos proyectos.

Actualmente se le ha podido ver más activas en sus redes sociales, desde hace unos días reveló que sería una de las invitadas del programa Hoy Día, donde estaría a lado de sus ‘colegas’ entre ellos Adamari López.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz compartió un video para celebrar el día del actor, es por eso que decidió agregar escenas de las distintas telenovelas y programas de los que ha formado parte.

Jacky aprovechó este momento para escribir un mensaje en el que agradeció por todo el apoyo que ha recibido por parte de sus fanáticos y de tener la oportunamente de cumplir sus sueños

FELIZ DÍA DEL ACTOR!!! Repost from @porjacky_family Feliz día del actor, a ti mi vida. Gracias por habernos regalado estos personajes, gracias por habernos transmitido tanto you're the best eres una gran actriz, y la entrega que le has dado a cada personaje, sin duda lo hace único. Feliz día a la mejor actriz, que me transmitió tanto te amo y te extraño mucho! Gracias siempre @jackybrv” se puede leer en la publicación.