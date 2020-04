Jack Nicholson cumple 83 años y estas son sus mejores actuaciones

Sin duda, Jack Nicholson es uno de los actores estadounidenses más emblemáticos de las últimas décadas, contando con una gama muy amplia en su repertorio dramático.

John Joseph Nicholson cumple este miércoles 83 años de edad y ha sido hasta el día de hoy un actor altamente reconocido en la cinematografía canónica gracias a sus increíbles personajes.

Con sus papeles en diversas películas ha ganado hasta 12 nominaciones a los Oscar, lo cual lo posiciona como el artista con mayor nominaciones en la historia del cine.

Esta es una lista con las actuaciones más memorables en su larga carrera:

1. Five East Pieces (1970)

Trabajando con su amigo y director Bob Rafelson, Nicholson cimentó los primeros pasos de su meteórico acenso en los años 70s, interpretando el papel del anti-héroe Bobby Dupea, un tipo emocionalmente volátil de una familia acomodada que trabaja en los campos de petróleo en California.

Su interpretación le valió su primera nominación al Oscar.

2. The Last Detail (1973)

Nicholson rechazó un papel en “The Sting” para trabajar en la pelícla de Hal Ashby, un drama militar sobre un trio de marines reprimidos. Su actuación generó mucha polémica por el contenido sexual, lo que generó su retraso por parte de Columbia Pictures. Más tarde, Nicholson ganó el premio al mejor en Cannes y una nominación al Oscar.

3. Chinatown (1974)

Interpretando a un investigador privado, Nicholson aparece en cada escena de la película dirigida por Roman Polanski. Se trata de una película retro-noir inspirada en los escándalos que arruinaron al estafador William Hulholland, quien dio su nombre a la icónica calle de LA, Mullholland Drive, donde Nicholson reside a la fecha.

4. One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

Venciendo a Marlon Brando en la carrera por el papel, Nicholson cimentó su emergente estatus de superestrella interpretando a Randle McMurphy, un paciendo en un hospital mental, en la película dirigida por Milos Forman.

Las disputas detrás de cámaras entre Forman y Nicholson les valieron cinco nominaciones a los Oscar, incluyendo un premio para el director y el actor.

5. The Shining (1980)

Contra los deseos del autor Stephen King, Stanley Kubrick eligió a Nicholson para protagonizar la icónica película de horror, interpretando a Jack Torrance, un escritor frustrado que se convierte en homicida mientras cuida un hotel en temporada de invierno junto a su familia.

Kubrick empujó a Nicholson a interpretar uno de los papeles más memorables en la historia del cine, incluso improvisando muchas de las líneas más citadas.

6. The Departed (2006)

Película dirigida por Martin Scorsese, en la que Jack Nicholson interpreta al mafioso irlandés-estadounidense, Frank Costello, entorno a quien se mueve todo el mundo criminal en Boston.

Frank Costello, cría a Collin Sullivan (Matt Damon) desde pequeño para infiltrarlo en la policía, lo que genera un conflicto posteriormente.

“The Departed” ganó el premio Oscar a mejor película en la edición 79 de los premios.