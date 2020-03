Jack Gleeson regresa a la actuación en comedia

ESTADOS UNIDOS.- Jack Gleeson, mejor conocido por darle vida al Rey Joffrey de "Juego de Tronos", regresará a la televisión después de un descanso de seis años.

Gleeson ha sido anunciado entre los miembros del reparto para "Out of Her Mind", una comedia de Sara Pascoe de la BBC que cuenta con Simon Pegg y Nick Frost como productores ejecutivos. La noticia del reparto de Gleeson llega después de haber insinuado que podría dejar la actuación.

Según información de Variety, la serie explora la angustia, la familia y cómo sobrevivir a ambos. Según una descripción del programa, buscará subvertir el formato tradicional de comedia de situación combinando caracteres excéntricos, animación y explicación científica.

"Out of Her Mind", es una expresión directa de mi mente. Hemos convertido mi cerebro en un parque temático y todos están invitados ", dijo Pascoe.

Los créditos de pantalla grande de Gleeson incluyen un cameo en "Batman Begins", mientras que en el frente de la televisión su carrera de cuatro temporadas como Joffrey.

Juliet Stevenson, Fiona Button, Cariad Lloyd, Adrian Edmondson, Navin Chowdhry, Sean Gilder, Tom Stuart, Scroobius Pip, Jumayn Hunter, Sheila Reid, Cash Holland, Lorraine Ashbourne y Cian Barry se unirán a él en la nueva comedia.

"Out Of Her Mind" es una coproducción de Stolen Picture and Mouse The Dog para BBC Two. Los productores ejecutivos de la serie son Pascoe, Pegg, Frost y Miles Ketley para Stolen Picture. Catherine Gosling Fuller producirá, con los Blaine Brothers en posición de dirigir.

La serie será distribuida por Sony Pictures Television.