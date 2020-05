JLo presume su cuerpo durante rutina de ejercicios

Jennifer López compartió hace algunos días unas fotos mientras realizaba una rutina de ejercicios desde la comodidad de su hogar.

La publicación tuvo casi 3 millones de me gusta y se muestra con un atuendo deportivo con estampado de camuflaje.

En la primera sale a medio cuerpo y en la segunda está sentada en una de las máquinas para hacer ejercicio.

En su publicación aprovechó para enviar un mensaje motivacional a sus seguidores: "Si no te desafías, no te cambias. Algunos de sus seguidores agradecieron sus palabras: "Yesssss!!! You motivate me", "Reto aceptado"