JLo da clases de "Skin Care" a Emme y las hijas de Alex Rodríguez

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer López lanzará en enero su primera linea para el cuidado de la piel, JLo Beauty, que tiene varios productos estrella, como un limpiador facial, humectante y hasta vitaminas.

La cantante aprovechó estos días pre-lanzamiento para probar los productos en tres personas muy especiales: su hija Emme de 12 años, Natasha de 16 y Ella de 12, las dos últimas hijas de su esposo Alex Rodríguez.

Jennifer Lopez compartió en su Instagram un video en el que aparece dando clase del cuidado de la piel a las chicas, mientras hace que las tres prueben sus cremas, sueros y lociones.

"Enseñando a cuidarse la piel desde ahora”, cuenta la llamada “Diva del Bronx” al inicio del video en el que se ve a Emme, Natasha y Ella lavándose la cara… experiencia que fue divertida para su hija, quien parecía estar más entretenida con la espuma que con la explicación de su famosa mamá.

"Deben acostumbrarse a usar herramientas para aplicarse los productos en la cara, porque después de un largo día no tendrían que estar tocándose con las manos, tenemos tantas bacterias en ellas… Hay que usar brochas y otras herramientas”, les dice Jennifer Lopez .

Luego de aplicar un suero de vitamina C y por instrucción de JLo se aplican entonces una crema hidratante, que según demuestra la actriz, es de rápida absorción. "Va a tu piel, no a la almohada. ¿Cómo la sienten? Es rica, pero no pesada”.

Para acabar la clase de cuidado de la piel, Jennifer Lopez les hace probar una crema de ojos, que asegura, sirve también para combatir las líneas de la edad en cuello y área de la boca. “¿líneas?”, le pregunta Emme a lo que JLo concede que no es necesario que se la aplique.

De acuerdo con el sitio oficial de JLo Beauty, todos sus productos los pueden usar mujeres de los 12 a los 82 años.