JLO hace fuerte confesión sobre su matrimonio con Marc Antony

ESTADOS UNIDOS.- El nombre de Jennifer Lopez es sinónimo de belleza, éxito y talento, pero recientemente la artista reveló que su vida no ha sido un cuento de hadas y que no siempre se ha amado así misma.

J.Lo se sinceró en un nuevo video de #CoachConversations sobre cómo no se sintió segura de sí misma en relaciones pasadas. Hablando con el entrenador de propósitos Jay Shetty, Jennifer reveló, "Recuerdo cuando estaba pasando por la terapia al principio, ya sabes, tenía poco más de 30 años y se hablaba mucho sobre amarte a ti misma y yo estaba como, 'Me amo a mí misma'".

Ella continuó, "Pero obviamente estaba haciendo todas estas cosas en mis relaciones personales que no parecía que me estuviera amando a mí misma, pero ni siquiera entendía el concepto. Me tomó tiempo y es un viaje y todavía es un viaje para mí".

Pero, ¿a qué ex pareja se refería? Bueno, la cantante de 51 años, estuvo casada con Marc Anthony de 2004 a 2014.

Aunque no nombró directamente al padre de sus hijos, en ese entonces ella tenía 34 años cuando se casaron y 44 cuando se divorció oficialmente, aunque se separaron tres años antes. Tal parece que la estrella supo de la importancia del amor propio a finales de sus 30, justo antes de terminar su relación con Marc Anthony.

En 2016, Jennifer Lopez le dijo a la revista W, "Cuando terminó mi matrimonio, no fue fácil encontrar el perdón. No fue el sueño que esperaba, y hubiera sido más fácil avivar las llamas de resentimiento, decepción y enojo. Pero Marc es el padre de mis hijos, y eso nunca va a desaparecer. Entonces, tengo que trabajar para hacer las cosas bien. Y ese es, de lejos, el trabajo más difícil que hago".

Marc se casó con la modelo Shannon De Lima, una relación que duró de 2014 a 2017, mientras que J.Lo está comprometida con Alex Rodríguez.

En su conversación con Coach, J.Lo habló sobre su evolución como madre, persona y artista. "La gente siempre dice, 'Oh, ella se reinventa. Es una reinvención'. No me gusta esa palabra", dijo el cantante. "No estoy reinventando o tratando de ser algo diferente o tratando de engañar a la gente para que haga algo nuevo. Es una evolución".

Ella dijo que lo más importante de esa autoevolución es escucharte a ti mismo. "Porque lo que dices y lo que piensas, y les digo esto a mis hijos todo el tiempo, se convierte en tu realidad. Si te dices a ti mismo 'Voy a ser esto o seré aquello' o te estás diciendo a ti mismo 'Soy un maldito perdedor', entonces serás un maldito perdedor. Sea lo que sea, te dices eso y se manifestará".