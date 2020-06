J.K. Rowling escribió un ensayo justificando su manera de pensar sobre las personas trans

ESTADOS UNIDOS.- J.K. Rowling continúa generando controversia luego de sus declaraciones respecto a las personas transexuales, en esta ocasión fue mediante un ensayo de 3.600 palabras que publicó en sitio web, la mañana de este miércoles, defendiendo su decisión de hablar sobre el tema.

"Menciono estas cosas ahora, no en un intento de obtener simpatía, sino por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía, que han sido arrastradas como fanáticas por tener preocupaciones en torno a los espacios de un solo sexo", señala.

La autora detalla por primera vez cómo se interesó inicialmente en los temas trans para sus novelas de crimen Cormoran Strike, que escribe bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Rowling dice que durante el curso de su investigación, mientras tomaba capturas de pantalla de "comentarios que le interesaron" sobre el tema, "distraídamente 'le gustó'" un tweet, una acción que Rowling dice que fue "considerada evidencia de un pensamiento erróneo, y comenzó un persistente bajo nivel de acoso ".

‘’Meses después, agravé mi delito accidental de "me gusta" siguiendo a Magdalen Burns en Twitter. Magdalen era una joven feminista y lesbiana inmensamente valiente que se estaba muriendo de un tumor cerebral agresivo. La seguí porque quería contactarla directamente, lo cual logré hacer. Sin embargo, como Magdalen creía en la importancia del sexo biológico y no creía que las lesbianas debían llamarse fanáticas por no salir con mujeres trans con penes, los puntos se unieron en las cabezas de los activistas trans de Twitter y el nivel de las redes sociales. abuso aumentado’’, explicó.

Agregó que debía mencionar eso debido a que sabía lo que iba a pasar al apoyar a Maya Forstater, una especialista en impuestos que había perdido su trabajo por lo que se consideraban "tweets transfóbicos".

‘’Lo que no esperaba después de mi cancelación fue la avalancha de correos electrónicos y cartas que me invadieron, la gran mayoría de los cuales fueron positivos, agradecidos y de apoyo. Provienen de una muestra representativa de personas amables, empáticas e inteligentes, algunas de ellas trabajando en campos relacionados con la disforia de género y las personas trans, quienes están profundamente preocupados por la forma en que un concepto sociopolítico influye en la política, la práctica médica y salvaguarda Les preocupan los peligros para los jóvenes, las personas homosexuales y la erosión de los derechos de las mujeres y las niñas. Sobre todo, están preocupados por un clima de miedo que no sirve a nadie, y menos a todos los jóvenes trans’’, señala.

De esta manera hizo enfasis en que una persona transgenero debía de ser reconocida como mujer una vez que ya se haya sometido a un cambio físico.

‘’Un hombre que tiene la intención de no someterse a una cirugía y no tomar hormonas ahora puede obtener un Certificado de Reconocimiento de Género y ser una mujer a la vista de la ley. Muchas personas no son conscientes de esto’’, agrega la famosa.

‘’Un gran número de mujeres están aterrorizadas por los activistas trans; Sé esto porque muchos se han puesto en contacto conmigo para contar sus historias. Tienen miedo de perder sus trabajos o sus medios de vida, y de la violencia’’. mencionó.

Con esto la autora se refirió a la violencia de la que fue víctima por parte de un hombre.

‘’Lo último que quiero decir es esto. No he escrito este ensayo con la esperanza de que alguien me saque un violín, ni siquiera uno pequeño. Soy extraordinariamente afortunado; Soy un sobreviviente, ciertamente no una víctima. Solo he mencionado mi pasado porque, como cualquier otro ser humano en este planeta, tengo una historia de fondo compleja, que da forma a mis miedos, mis intereses y mis opiniones. Nunca olvido esa complejidad interior cuando estoy creando un personaje ficticio y ciertamente nunca lo olvido cuando se trata de personas trans’’, afirma.