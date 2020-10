J.J. Abrams producirá los spin-off de ''Oh, The Places You’ll Go!'' y ''Thing One and Thing Two''

ESTADOS UNIDOS.- Nuevas películas del mundo de “Dr. Seuss “ están en proceso, tales como “Oh, The Places You’ll Go!”“ y el spin-off de “The Cat in the Hat”, “Thing One and Thing Two”,

J.J. Abrams está produciendo una adaptación del clásico libro infantil "Oh, the Places You’ll Go" a través de su compañía, Bad Robot Productions, en su primera incursión en la animación de largometrajes. Hannah Minghella, directora de películas de Bad Robot, también está produciendo.

"Oh, the Places You’ll Go" está programado para debutar en cines en 2027, mientras que “Thing One and Thing Two” está programada para un año antes en 2026.

El anuncio de este jueves se produce dos años después de que Warner Animation Group y Dr. Seuss Enterprises revelaran su asociación basada en los libros para niños de Theodor Seuss Geisel, más conocido por su seudónimo, Dr. Seuss.

El primer título, como se anunció anteriormente, es una adaptación de “El gato en el sombrero”, cuyo lanzamiento está programado para 2024. Será dirigido por Erica Rivinoja y Art Hernandez.

“Warner Animation Group realmente comprende la atemporalidad del Dr. Seuss, el increíble impacto de los personajes y las historias, y cómo traducir el atractivo mágico para que cobre vida en la pantalla. Con el increíble talento que están aportando a estos proyectos, estamos ansiosos por traer Oh, The Places You’ll Go! y Thing One y Thing Two a los fans de una manera que los deleitará, capturará su imaginación y los inspirará a leer y releer las historias”, expresó Susan Brandt, presidenta de Dr. Seuss Enterprises.