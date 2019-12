J.J. Abrams habla sobre la crítica que ha recibido 'The Rise of Skywalker’

ESTADOS UNIDOS.- El pasado viernes, luego de la mala aceptación de la película de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’, se le cuestionó a J.J. Abrams sobre su opinión de las críticas durante una entrevista después de una proyección de la película en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La cinta ha recibido críticas tanto de especialistas del cine como un intenso debate entre los fanáticos. Cuando Anthony Breznican de Vanity Fair le preguntó si los fanáticos no están obteniendo algo de la película final de la franquicia, el director respondió: "No, diría que tienen razón", y agregó: "Las personas que lo aman más que nada también tienen razón”.

Al señalar que es imposible complacer a todos, Abrams dijo: "Sabíamos al comenzar esto que cualquier decisión que tomáramos complacería a alguien e enfurecería a otra persona", dijo Abrams. "Y están bien".

Abrams también descartó cualquier idea de que hubiera alguna discordia entre él y el cineasta de The Last Jedi, Rian Johnson. "Sería una respuesta mucho más interesante si hubiera conflicto", dijo Abrams. "La verdad es que cuando estaba poniendo [The Force Awakens] en funcionamiento, no estaba más que agradecido de que un director y escritor que admiro tanto como Rian vendría a hacer [el siguiente.] Sin esperar volver a esto, fue divertido ver lo que estaba sucediendo y responder.

Según las estimaciones de la industria, el fin de semana de apertura de Star Wars: The Rise of Skywalker se proyecta en alrededor de $179 millones en la taquilla.