J.J. Abrams desarrollará película del Thriller sobrenatural "The Pinkerton"

Bad Robot de J.J. Abrams, en asociación con Warner Bros. Pictures, desarrollará la historia sobrenatural de Daniel Casey titulada "The Pinkerton", como película.

Según información de Variety, la cinta será el primer proyecto de película original para Bad Robot en virtud de un mega acuerdo de cinco años que la compañía firmó con WarnerMedia en septiembre.

El estudio mantiene el lema de "The Pinkerton" en secreto. La Agencia Nacional de Detectives Pinkerton fue establecida en los Estados Unidos por Allan Pinkerton en 1850. Afirmó haber frustrado un complot para asesinar al presidente electo Abraham Lincoln en 1861. Peter Dodd está supervisando a Warner Bros.

Casey es el guionista de la próxima secuela de "Fast and Furious" de Universal, "F9", que se estrena el 22 de mayo. Trabajó con Abrams, el thriller "10 Cloverfield Lane". Sus créditos de escritura también incluyen el thriller de ciencia ficción de Jack Reynor "Kin" y el "Leo de Toledo" dirigido por Joe Carnahan con Mel Gibson y Frank Grillo. Es representado por Writ Large.

Los créditos de Bad Robot incluyen la serie de televisión "Alias", "Perdido", "Persona de interés" y "Westworld", así como películas como "Cloverfield", "Star Trek", "Star Trek Into Darkness" "Misión: Imposible - Protocolo Fantasma", "Misión: Imposible - Nación Rogue", "Misión: Imposible - Fallout", "Overlord", "Star Wars: The Force Awarkens" y "Star Wars: The Rise of Skywalker".