J Balvin y Maluma causan controversia en Colombia por su “indiferencia” ante el paro nacional

COLOMBIA. – El pasado miércoles, 28 de abril, miles de ciudadanos salieron a las calles en Colombia para mostrar su descontento con la reforma tributaria, la cual, de ser aprobada, incrementaría el precio de varios productos de la canasta familiar, así como el costo de ciertos servicios.



Varias celebridades y personajes públicos se unieron a la causa, como Karol G y Residente. Sin embargo, las personas esperaban que estrellas como J Balvin y Maluma mostraran su apoyo, lo cual provocó una oleada de comentarios negativos hacia los artistas.



Los internautas les reclamaron por su actitud “indiferente” ante la situación que afronta el país, además, los compararon con los demás artistas que sí expresaron su opinión, e incluso con los extranjeros, como el cantante puertorriqueño René Pérez Joglar.



Ante esto, Maluma publicó un video en su cuenta de Instagram, donde expresa su opinión sobre la reforma tributaria, pero dejó en claro que no estaba de acuerdo con los actos de vandalismo ocurridos durante las movilizaciones.



Utilizo mis redes para indagar sobre el tema que está pasando en mi país, en Colombia. De verdad me duele mucho, así no esté allá, porque de una manera directa afecta a mi familia y me afecta a mí el tema de la reforma tributaria, yo no estoy de acuerdo con ella”, expresó el cantante.