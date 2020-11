J Balvin recae en la ansiedad y depresión

CIUDAD DE MÉXICO.- J Balvin se había mantenido alejado de las redes sociales últimamente, lo que preocupó bastante a sus fans, debido a que, en el pasado, solía documentar su día a día.

Fue por eso que el famoso reapareció para darle a conocer a sus 44 millones de seguidores en Instagram que recayó en la ansiedad y la depresión.

A través de un video, el intérprete de “Mi Gente” se mostró notablemente afligido y con los ojos hinchados y dio a conocer la difícil situación que atraviesa.

“Sé que he estado pedido por las redes. Como todo ser humano he tenido de mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión”, dijo el cantante.

Confesó que gran parte de su ánimo y alegría que refleja en sus publicaciones es fingida, pues casi todo el tiempo se siente vulnerable.

“No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, o que está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”, explicó.

Y agregó que por el momento se mantendrá lejos de las redes para tratar de mejorar su situación.

“Gracias a los que han estado conectados, pero ahora no estoy para esto”, remató.

Desde hace varios años, J Balvin ha luchado contra la depresión y la ansiedad, e incluso ha recurrido a la meditación para no ceder a sus trastornos.

Por medio de un documental, plasmó todos los problemas mentales que sufre, pese al gran éxito que ha obtenido en su carrera artística.