J Balvin envía mensaje a Karol G por su presentación en Coachella

Tijuana, Baja California.- J Balvin es un cantante del género urbano que ha logrado ocupar los primeros lugares en las listas de reproducción en múltiples ocasiones. A lo largo de su carrera, publicó 6 álbumes y participó en el programa 'La voz'.

En los último meses, se le ha visto envuelto en pólemicas con otros artistas del movimiento reguetonero, tales como Residente. Todo comenzó cuando José pidió a sus seguidores boicotearan los Latin Grammys al ser nominado una sola vez. En este evento se haría homenaje al vocalista René.

Sin embargo, parece ser el cantante de 'colores' si tiene amigos en el medio pues en varias ocasiones ha felicitado a Karol G por sus logros y amistad. "Feliz cumpleaños a la reina y gran orgullo de Medellín colombia pal mundo !!!!!! @karolg Te amo" posteó Balvin en instagram.

Ambos cantantes se conocieron en 2007, Carolina tenía 15 años y José 21. Los dos anhelaban la fama, el intérprete de 'Ay vamos' fue invitado a cantar en unos quinceaños de la famila de 'La bichota' y decidieron compartir escenario esa noche.

En la última presentación para Coachella 2022, Karol G aprovechó la invitación para rendir homenaje a la carrera de los latinos en la industria, por lo que su compatriota no dudo en felicitarla por este gran paso a su vida.

Carolina Giraldo @karolg,hace poco, hablamos de cómo todo puede cambiar y las vueltas de la vida…Me tocó verte en fiestas de quince años, cantando juntos , colegios , discotecas , buscando oportunidades que, en lo largo, parecía que el camino cada día era más oscuro. Escapar del juego y la industria de la música era una posibilidad, sin embargo, NO TE QUITASTE , LUCHASTE , ESCUCHASTE Y ENCONTRASTE el camino de tu luz, luz que nadie te regaló, todo fue hecho a pulso. Para mí, los honores se hacen en vida para qué después? A mí no se me hace difícil decirle a las personas lo grandes que son y lo mucho que han impactado. Empoderaste a las mujeres, la comunidad LGBT te adora y el mundo te respeta. Gracias por que estás haciendo tu propio legado que JAMÁS SE BORRARÁ EN LA HISTORIA. Te amo . Jose"