J Balvin: De Sabadazo a Chabelo y de ahí al Super Bowl, todo en solo 6 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Para muchos artistas, la carrera se va forjando de presentaciones que en ocasiones incluye visitar programas en vivo. Como ejemplo el colombiano J Balvin, que recientemente tuvo una gran exposición ante el mundo por haber participado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020.

No obstante, para llegar a ese lugar tuvo que probar suerte en las calles colombianas y aparecer en shows como "Sabadazo".

Como prueba quedan algunas imágenes de 2014, en las que se ve en dicho programa de Televisa, al que fue para presentar su canción "6 AM".

En aquella ocasión, el intérprete de "Mi Gente" anunció que estaba en "el programas más importante de México en vivo".

Y eso no es todo, en esa misma gira por México, tuvo la oportunidad de visitar a Chabelo antes de que cancelaran su programa "En familia con Chabelo".

El colombiano dijo aquella vez que el longevo programa fue muy especial afirmando que era un sueño que tenía de niño.

"Gracias, Chabelo. Estar en tu programa fue un sueño de niño que siempre tuve. ¡Gracias por mi gorra con autógrafo!, se lee en una publicación que fue acompañada con una imagen en la que J Balvin aparecía en compañía del actor mexicano".

J Balvin en el Super Bowl

J Balvin salió con Shakira y Jennifer López reemplazando a Maluma para cantar "Chantaje".

JLo también revivió sus más exitosas canciones, “Jenni from the block”, “on the floor”, y “Mi gente” de J Balvin.