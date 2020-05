Ivonne Montero también vivió violencia con ex de Irán Castillo

MÉXICO.- Después de que Irán Castillo declarara que había terminado su relación con Pascacio López por violencia doméstica, comenzó una discusión mediática entre ellos, ante esto surgieron las declaraciones que dio Ivonne Montero, quien también fuera pareja de Pascacio.

Montero y López mantuvieron una relación por varios años, la cual terminó en el 2017, por lo que aseguró que ella también vivió violencia.

“Conmigo era muy amoroso y con mi hija también, pero hubo detalles de trato que se platicaron una, dos y tres veces. Eran situaciones complicadas que se empezaron a tornar violentas… No lo permití de joven, ¿por qué lo voy a hacer la hora? No tengo necesidad, no tengo ganas, no me lo merezco. Mi vida y mi casa es un santuario de paz y de tranquilidad”, comentó.

La también cantante reveló que le costó mucho terminar dicha relación, ya que ella pensaba casarse con Pascacio, e incluso querían tener un hijo.

“Me costó mucho porque estaba enamorada, amé esa parte maravillosa de pareja. Él es una excelente pareja, pero perdió el control e iba a terminar mal”, reveló.