Ivonne Montero revela que su hija Antonella podría someterse a una operación de corazón abierto

Ciudad de México.- Luego de su salida victoriosa de La Casa de Los Famosos, Ivonne Montero compartió a sus seguidores que su hija continúa en tratamiento por la anomalía cardíaca que tiene desde su nacimiento.

La famosa no descarta que su hija podría someterse a una operación de corazón abierto para mejorar su calidad de vida.

Le detectaron ciertas cositas, detalles, que pueden ser indicios de que ya necesita la cirugía de corazón abierto, es ponerle una prótesis para poder cerrar las valvulitas que quedaron abiertas, porque ampliaron una arteria, entonces no cierran, tiene un soplo un poco fuertecito, y me la mandaron llamar cuatro meses después, tiene tres fechas de estudios y dependiendo de esos resultados es que nos dejarán saber si ya es candidata para entrar a cirugía, esperemos que no”

contó la artista.

Antonella más fuerte que nunca a pesar de las adversidades

Durante la entrevista para el programa Ventaneando, la también cantante aseguró que, pese a estas adversidades, su hija se encuentra más fuerte que nunca. “Antonella es muy energética, es muy activa, hiperactiva, sus clases de karate las aguanta perfecto, creo que cansa a todo mundo antes de que se canse ella, y ya veremos”, aseveró.

Por último, Ivonne manifestó que hasta el momento la niña no desea operarse para eliminar la imperfección que tiene en su nariz, aunque esta cirugía también podría realizarse próximamente.

“Ella no ha querido, y está muy tranquila con ese tema, está muy seguirá de sí, ella no le molesta en lo absoluto, pero creo que también ya es necesario, el cirujano plástico nos recomendó que después de los 7 u 8 años, cuando ya la fisonomía es un poquito más, ya no va a cambiar tanto, el otorrino nos había dicho que desde los 2 años podíamos hacerlo, pero estamos esperando hasta que sea el momento indicado, los tiempos de Dios”, concluyó.