Ivonne Montero revela que consumió drogas

CIUDAD DE MÉXICO.-Ivonne Montero vivió un momento muy fugaz con las drogas, pues, aunque consumió una que otra sustancia de joven, luego prefirió alejarse.



En algún momento probé un honguito, me dieron uno chiquito, estaba en un viaje con unos amigos, yo ya vivía sola, me valía por mí misma, lo intenté y la verdad es que no sentí absolutamente nada. A lo mejor había cierto bloqueo mental o definitivamente no consumí la porción adecuada, pero realmente no me pasó nada.