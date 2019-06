Ivonne Montero fue hospitalizada

Ivonne Montero preocupó a sus seguidores de Instagram al subir una imagen de ella recostada en lo que parecía ser un hospital.

En la fotografía se le ve en una bata, sobre una camilla, con un gesto afligido y su hija al fondo.

Los fanáticos de la artista no dejaron de preguntar que era lo que le pasaba, por lo que, horas después, decidió subir un video donde daba una explicación.

"Hola, hola, como están todos muchas gracias por escribirme por los que se preguntaron por mi que se ofrecieron en tenderme la mano por cualquier cosa que se me ofreciera, muchas gracias les cuento rápidamente llevó más de una semana con un dolor en la espalda, espalda baja, la semana pasada tuve un dolor muy fuerte me tuvieron que hacer algunas infiltraciones, mucho medicamento para poder seguir trabajando y en eso ya había estado dopada, todo bien, pero hoy nuevamente amanecí muy, muy fuerte con el dolor pero ya se me venia a la parte frontal de mi cuerpo y me preocupe, pensé que ya era algo de órganos pero afortunadamente no, me hicieron estudios, tomografías, resonancia magnética y finalmente tengo una lesión en los lumbares...", señaló Ivonne.

Cabe señalar que hace unos meses, la famosa se habría sometido a un aumento de glúteos, logrando un resultado sorprendente.