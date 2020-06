Ivonne Montero desmiente a Irán Castillo: Pascacio López sí es violento

Luego de que Irán Castillo saliera en defensa de su ex pareja Pascacio López asegurando que no terminó su romance con él por ser un hombre violento, ahora es Ivonne Montero quien revela que ella sí vivió una relación tormentosa con el actor.

“Eso lo expuse en algún momento, si me sentí violentada, en diferentes ocasiones también se platicó, en el momento le dije ‘si quieres que esto funcione tenemos que o pedir ayuda o hacer algo’, y él muy consciente me dijo ‘sí, vamos a arreglarlo, tienes razón, perdóname’”, contó la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

A pesar del mal momento que vivió a su lado, Ivonne reveló que en ese instante era una mujer muy enamorada de Pascacio, sin embargo, no pudo permitirse ser violentada y por eso finalizó su romance.

“No tengo ninguna necesidad, así esté enamorada, porque yo de él me enamoré, porque como pareja en la parte amorosa, en la parte linda, es una excelente pareja, es amoroso, es genuino, es esplendido, se preocupa por ti”, explicó.

De la misma manera, la también cantante aseguró que luego de un duro confrontamiento entre ambos, fue que decidió poner punto final a su relación con López.

“De ser algo esporádico, se empezó a ser muy cotidiano, ya cada tercer día sucedía y llegó un momento en que se perdieron los estribos, y luego yo también no permito ciertas cosas, y se empezó a tornar violento el asunto y me desconocí en ese momento y dije ‘yo no quiero eso en mi vida’”.

De esta forma, Ivonne Montero pone en duda las recientes declaraciones de Irán Castillo, quien aseguró que decidió poner fin a su relación con Pascacio López porque los dos tenían “un camino diferente que seguir”.