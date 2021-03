Itatí Cantoral sufrió acoso y amenazas de un actor

CIUDAD DE MÉXICO.- Itatí Cantoral se une a la lista de famosas que denunciaron haber sufrido acoso sexual en la industria de los espectáculos en México.

La actriz que dio vida a “Soraya Montenegro” en “María la del Barrio” contó que su agresión ocurrió mientras ella se encontraba grabando una telenovela.

En una entrevista para “El Escorpión Dorado” detalló que su compañero de reparto la obligaba, bajo amenazas, a desnudarse y acompañarlo dentro de una alberca.

Esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer y si no lo hacía que me sacaba de la telenovela. Y que me tenía que desnudar y meterme a la alberca con él”, relató Itatí.