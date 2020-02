Itatí Cantoral protagonizará telenovela

CIUDAD DE MÉXICO.- Itatí Cantoral confirmó que será la protagonista de la telenovela "La mexicana y el güero" producción de Nicandro Díaz, esto durante la celebración de las 100 representaciones de la obra "Perfectos desconocidos".

La actriz negó que para aceptar este proyecto, haya puesto como condición no trabajar con Eduardo Yáñez, con quien coprotagonizó en 2015 el melodrama "Amores con trampa", ya que tuvo muchos problemas con él durante las grabaciones.

"¿Cuáles rencores? ¿Cuáles rencillas? Conmigo nadie se mete porque yo me voy con la justicia; y no es que no me deje, ya no estamos para eso, me faltan al respeto y demando".

Itatí reveló que el coprotagonista de su nuevo proyecto es Juan Soler, quien ya estaba confirmado antes de que ella aceptara el papel, así que fue elección del productor y respeta su decisión; además tiene la ventaja de que suele llevarse bien con sus compañeros.

También rechazó que se comporte como una diva, haciendo cosas como pedir un camerino especial.