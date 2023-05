Itatí Cantoral niega separación entre Thalía y Tommy Mottola

Ciudad de México.- Thalía y Tommy Mottola han sido de las parejas más estables en el medio después de haber cumplido 22 años de matrimonio, aunque en los últimos meses se rumoró que estaban por separarse.

Mottola había sido señalado de serle infiel a la cantante con Leslie Shaw, una modelo peruana, por lo que iniciaron los rumores de posible separación.

Aunque la amiga de Thalía, la actriz Itatí Cantoral señaló que todas las noticias sobre el matrimonio de la cantante, son totalmente falsas.

No, de verdad está sumamente feliz y no sé por qué hay rumores sobre ella, pero ahora sí que son rumores”

Dijo la reconocida villana de telenovelas durante su más reciente encuentro con la prensa.

Estabilidad amorosa

Asimismo, Cantoral externó que Thalía no ha fingido sobre su estabilidad amorosa. “Es una mujer muy plena, es una mujer muy feliz y justamente cuando me fui a desayunar con ella la vi bajando de ese carrazo, pero tan guapa, porque aparte de lejos parecía 20 años, se ve super bonita, hay cosas que no se pueden fingir, y una de ellas es la felicidad”, expuso.

Por último, Itatí admitió que le encantaría poder colaborar con su colega en algún momento de su vida, además de que no descarta darle vida a Thalía en una serie biográfica.

“Sí, mi amor, eso sería increíble, a mí me encantaría, imagínate colaborar con Thalía, me encantaría en lo que ella quisiera, es muy divertida mi comadre […]imagínate la vida de Thalía, es padrísima, voy a empezar a practicar”, dijo la actriz con una gran sonrisa.