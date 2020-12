Itatí Cantoral le canta a la Virgen a lado de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Itatí Cantoral hace unas horas compartió un recuerdo cuando canto a lado de su hija el tema de "Guadalupana" grabó un video musica.

Además la actriz agregó que sus papás eran seguidores de la Virgen, es por esto que ella le había prometido a su mamá que haría su propia versión del

tema que se ha hecho tan famoso en México.

Y dije que mejor que este año, así como lo quería mi mamá y ahora todavía mejor porque María canta muy bonito y entonces la invité a la tradición de cantarle a la Virgen de Guadalupe", señaló.

Durante una entrevista para el programa Hoy la artitas habló cual es el milagro que le había regalado 'La Morenita' fue que cuando se encontraba preparandose para un maratón le dijeron que tenía cuatro meses de embarazo, por lo que el nacimiento de su hija lo ve como un milagro.

A pesar de que Itatí hace unos años realizó lo mismo para la Virgen, al final las cosas no salieron como ella querida, pero esta vez decidió prepararse más.

Sin embargo la artista aclaró que en aquel momento no lo hizo en forma de broma, si no que realmente la presentación no fue lo que ella quería o esperaba, porque siempre trata de interpretar con mucho respeto y amor.

