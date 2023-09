Issabela Camil defiende a Sergio Mayer de supuesto vínculo con capo y pleito con los Gabiraldi

Ciudad de México.- Issabela Camil consideró lamentable el hecho de que su esposo haya sido mencionado en el libro de la periodista Anabel Hernández, en el que menciona los presuntos vínculos de diversos famosos con algunos narcotraficantes.

La actriz externó su molestia por esta situación durante la conferencia de prensa de la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, y solicitó a la también escritora que presente pruebas sobre los supuestos nexos de Sergio Mayer con la mafia.

Lleva tantos libros hablando de mi marido y ¿por qué no ha presentado una prueba?, una cosa sí te voy a decir, creo que, si tú tienes una información así, tienes que presentar pruebas o te vuelves cómplice, es de verdad una… por eso es escritora yo creo, porque es pura mentira.”

Manifestó Camil.

Al respecto del supuesto dinero que el exGaribaldi recibió del capo conocido como “La Barbie” para producirle una película, Issabela refutó:

“De verdad tiene una imaginación, muy creativa, que se pongan a escribir guiones, no sé quién es esta persona, es falso todo lo que están diciendo. Yo creo que finalmente la verdad pesa más que nada, siempre, en algún momento sale, sale a relucir, pesa mucho más de todo lo que puedan inventar”.

La artista sorprendió al confesar que por el momento su familia no está interesada en interponer una demanda contra la periodista.

“Según lo que yo comprendo en la ley, es una cosa de te metes a un pleito de años, años y años, y luego lo único que pasa es que tienes que pedir una disculpa, entonces es desgastante, hay otros temas muy importantes, y de verdad, estoy hablando por mí no por Sergio, para mí no es importante porque es una bola de mentiras”, aseveró.

Declaró que esta situación ha provocado mucho daño en sus seres queridos y aprovechó para enviarle un contundente mensaje a los otros miembros del grupo Garibaldi, luego de que Charly López, Katia Llanos y Paty Manterola denunciaron que Sergio les impidió usar el nombre de la famosa agrupación.

“Yo sí he estado cuando él los ha invitado a que reactiven su carrera, y lo han hecho gracias a Sergio, pisaron el escenario del Pop Tour gracias a él, no sé si ahora ellos quieren subirse con otro nombre, el hecho es que no son Garibaldi”, Camil al respecto.