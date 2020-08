Issabela Camil choca contra una puerta en Televisa tras evadir a reporteros

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ser interceptada por algunos reporteros de espectáculos con la intención de hacerle ciertos cuestionamientos sobre Sergio Mayer, su esposo, Issabela Camil sufrió un accidente automovilístico al estrellarse con una puerta de Televisa.

La actriz iba de salida, de la televisora de San Ángel, cuando ocurrió el suceso.

Cabe señalar que de inicio, antes de marcharse, dio un par de respuestas sobre las preguntas que algunos medios le hicieron.

“A echar a andar el país completo, obviamente con todas las precauciones. Le oí una frase maravillosa a mi marido que dice que la cultura tiene que ser parte de la canasta básica, ¿qué hubiéramos hecho en la pandemia si no hubiéramos tenido esas series, esos libros, esa música?”, expresó.

Después de ello, fue cuestionada sobre las declaraciones de la actriz Bárbara Mori, quien hace unos meses aseguró no haber sido feliz durante su matrimonio con Sergio Mayer.

“No tengo nada que decir, no es nada importante para mí, nada referente a esa señora. No tengo nada que decir, cada quién vive su vida. No me interesa, la verdad”, aseguró.

En ese momento la intérprete se despidió de la prensa y trató de irse, pero quizá por los nervios su automóvil quedó atascado en una puerta de Televisa.

Un vigilante que se encontraba cerca la ayudó, sin embargo, un costado del coche quedó con un gran rayón debido al impacto recibido.