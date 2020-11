Issabela Camil asegura que sacará a sus hijas de la escuela si la pandemia se alarga aún más

ESTADOS UNIDOS.- Muchas personas no se encuentran del todo de acuerdo con las clases en línea y una de ellas es Isabela Camil, quien asegura que esta preocupada por la situación de sus hijas puesto que no cree que estén aprendiendo mucho.

Durante una entrevista reciente para un famoso diario, la actriz señaló que ella, como muchos padres de familia, ha tenido que adaptarse a la ‘nueva normalidad’ y a la nueva forma de enseñanza, no obstante, no le gusta que sus pequeñas pasen tanto tiempo frente a una computadora.

“Sufrí mucho al principio, porque luego falla el internet o hay que bajar aplicaciones, pero al final uno aprende. Lo que saco de esto, y lo he comentado con Sergio, es que me parece contra natural que estén sujetas a una pantalla”, expresó.

La famosa explicó que le parece ‘’horrible’’ verlas tanto tiempo frente a un monitor, por lo que, tanto ella como Sergio Mayer, han decidido que si la pandemia llegara a alargarse sacarán a las niñas de tal situación.

“Me duele, me frustra verlas todo el día sentadas enfrente a un monitor; aunque tengan un tiempo de descanso, me parece horrible; es como una jaula, no creo que aprenden mucho, me parece que es un año que van a perder. Estamos platicando que, si esto se alarga, les queremos enseñar otras cosas, queremos tener el valor de sacarlas y decir: vamos a irnos a otro lugar y van a aprender a pescar, a hacer muchas otras cosas que no tengan que ver con sentarse y decir dónde está África en un mapa”, contó Issabela Camil.