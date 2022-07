Issa Vegas hace berrinche en plena sesión de fotos

Ciudad de México.- Durante una sesión de fotos, la modelo Issa Vegas se encontraba posando junto a autos lujosos, pero la argentina hizo un tremendo berrinche y se fue del lugar sin decir nada.

La bailarina y modelo argentina aparece en un video en el que se ve el momento en el que explota con el fotógrafo en plena sesión; sin embargo, reveló más tarde que se trató de una broma, para ver de que forma actuaban sus seguidores en Instagram.

Te puede interesar: Papá de Regina Blandón pensó en matar al hombre que abusó de su hija

Con cerca de 10 millones de seguidores, Issa recibió algunos comentarios negativos de gente que "se fue con la finta" y no se percató que todo era un juego por parte de la modelo, quien confirmó que sólo ven su cuerpo y no sus acciones. "Con ello, confirmo que sólo ven mi cuerpo y no mis acciones del cómo me comporto", dijo.

También hubo quien piropeó a la modelo y otros más al auto en el que dejó la sesión, y es que se trata de un superdeportivo con tecnología de punta y que muy pocos pueden tener en su cochera.