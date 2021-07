Isabel Torres, entre lágrimas, se sincera sobre su lucha contra el cáncer

ESPAÑA. – La presentadora de televisión y actriz española, Isabel Torres, conocida por su activista por la comunidad LGBT y por ser la primera mujer transexual que pudo adecuar su DNI a su identidad sexual en 1996, compartió un desgarrador video en el cual habla sobre su lucha contra el cáncer.



Torres, de 52 años, reapareció en redes luego de someterse a duras sesiones de quimioterapia, en el video narra como se encuentra y aprovecha para agradecer las muestras de cariño que le están dando sus fans.

Durante la transmisión, Isabel mostró su tristeza al expresar que estaba pasando su cumpleaños en el hospital, pues se encontraba mal de salud luego de recibir su quimioterapia en la última semana.



"Esta semana ha sido tan dura que no me he podido levantar de la cama, le doy las gracias a todas las personas, por ese ánimo y apoyo que me dan. Me he alejado de las redes, porque, mírame como estoy, calva, pero es lo que hay, esa soy yo”, comentó la también presentadora de radio.



Isabel Torres asegura que la medicación es demasiado fuerte



Entre lágrimas, Isabel Torres expresó que la medicación la ha debilitado al punto que no puede hacer ninguna actividad, agregó que al estar en cama suele pensar aún más en lo difícil de su situación, en especial porque ha perdido amigos y familiares en el último año, comentó.



He vivido y he sentido cosas muy crueles, ahora que tengo 52 años, tengo cáncer por lo que estoy luchando al borde de la vida y la muerte, pero estoy luchando por superarlo, yo creo que lo voy a poder hacer, yo espero que sí por no defraudarlos a ustedes ni a mí misma, es tan bonita la vida”, aseguró la actriz.



Durante la transmisión, Torres aseguró que la vida era demasiado cruel, pero igualmente maravillosa, pues reveló que a pesar de estar pasando por dolores muy fuerte debido al cáncer de pulmón que padece, mantiene una actitud positiva y sobre todo la fe por superar la terrible batalla.