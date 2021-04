¡Irreconocible! Amanda Miguel se cortó su cabellera rizada

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante años, Amanda Miguel se ha caracterizado, no sólo por su talento natural en el canto, sino por su larga melena rizada.

Sin embargo, tras décadas con el look que la ha acompañado en casi toda su carrera, la cantante decidió que era tiempo de una nueva apariencia.

La intérprete de “Él me mintió” y “Así no te amará” sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al mostrar un radical cambio de look, despidiéndose de su cabello largo para dar paso a un estilo muy diferente.

La esposa de Diego Verdaguer decidió cortarse su cabello con un estilo “pixie” y dejar lucir sus canas bastante orgullosa.

En una serie de fotografías en Twitter, la intérprete presumió su nuevo look, dejando con la boca abierta a más de una persona.

“Quiero contarles algo, gracias a DIOS estoy SANA y rodeada de amor. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo del color que ya tengo naturalmente. ¿Les gusta?”, escribió la argentina.

Los fans se desvivieron en halagos para ella y aplaudieron este nuevo cambio de look, aunque otros dijeron que extrañarán su cabello largo.