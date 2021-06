Irineo Álvarez regresará a “Güevos Rancheros”

HERMOSILLO.- La comedia de la Sierra Alta de Sonora regresa al teatro, pues “Güevos Rancheros”, escrita y dirigida por el dramaturgo Sergio Galindo, se prepara para festejar 26 años de recorrer los escenarios de México y todo el mundo.

Irineo Álvarez, quien recientemente terminó la telenovela “Te Acuerdas de Mí”, volverá a su natal Sonora para retomar el papel de “Mundo” en la nueva temporada de aniversario que prepara la Compañía Teatral del Norte para el próximo agosto.

Ya está uno en la edad donde te dicen ‘me acuerdo cuando te veía en la Tatahuila y era una niña o niño’. Esto sucede con los ‘Güevos Rancheros’, que me ha dado muchísimas satisfacciones, muchas alegrías, el respeto, el cariño de la gente. Esta obra catapultó mi carrera y además, formé amistades que a la fecha se mantienen”, dijo Irineo para EL IMPARCIAL.

“Empecé una carrera gracias a esta obra, la gente me empezó a conocer, me ubicaron como Irineo Álvarez. Luego de 26 años, todo lo que no ha pasado y regresar a Hermosillo y a ese publico que repite contigo los textos, que te cuentan anécdotas”, continuó.

LA EXPERIENCIA NUNCA ES IGUAL

A pesar de 26 años en los escenarios, “Güevos Rancheros” nunca es igual, pues siempre hay algo diferente que te hace vivir la experiencia de otra forma, pero disfrutándola al final del día.

“Ninguna función es igual. Metemos siempre cositas que son como más adoc a este tiempo, algo que hace uno como actor. Creo que es el secreto para que esta obra tenga tanto éxito después de muchos años. Es como reciclar una canción, la oyes una y otra vez porque te encantó, sin importar qué tan nueva o vieja sea”, comentó.

Las historias de las personas que crecieron con “Güevos Rancheros” es una de las mayores delicias en la carrera de Irineo, pues ha escuchado anécdotas que llegaron a conmoverlo profundamente.

“Me han escrito personas en las redes que te quiebran, que quisieras abrazar. Una chica me dice que irá sola porque su marido murió en la pandemia y él se reía tanto y gozaba tanto la obra que lo va a hacer en honor a él, y yo le pedí que me diera un abrazo al final, ver quién es”, compartió.

¿DE QUÉ TRATA GÜEVOS RANCHEROS?

La historia, narrada por dos vejetes, Monchi “El Chapo” y “Kiko”, sigue a “Mundo”, un cínico y descarado “güevón” de 40 años. Todavía vive con su mamá, quien sigue atendiéndolo como si fuera el rey de su casa, de tal forma que ni siquiera se puede sentar en la mecedora de su hijo, por lo que no deja de quejarse qué pasará con él cuando ella muera.

Cuando las cosas no pueden ser más hilarantes, aparece Vanesa "La Huilochis", una muchachita de ciudad que se enamora de “Mundo” ella espera que él trabaje para mantenerla como vendedor de quesos.

Los boletos ya están a la venta en la página de El Mentidero, con fechas para presentarse el 19, 20 y 21 de agosto.

NO LO OLVIDES

¿Qué? “Güevos Rancheros.

¿Con quién? Irineo Álvarez.

¿Cuándo? 19, 20 y 21 de agosto.

¿Dónde? El Mentidero (Av Sufragio Efectivo 39, Centro, Hermosillo).

Venta de boletos: www.mentidero.mx/cartelera