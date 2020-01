Irina Shayk rompe silencio y habla de su ex, Bradley Cooper

REINO UNIDO.- Irina Shayk, quien suele mantener su vida personal lo más alejada de los medios, mantuvo una entrevista donde habló sobre su pasada relación con Bradley Cooper.

Durante una conversación con British Vogue, Shayk dio a conocer información sobre su ruptura con el actor, con quien estuvo casada durante cuatro años y comparte una hija de 3 años llamada Lea De Seine Shayk Cooper.

"Creo que en todas las buenas relaciones traes lo mejor y lo peor, es solo la naturaleza de un ser humano", "Dos grandes personas no tienen que hacer una buena pareja", dijo Shayk.

"Creo que hemos tenido mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno con el otro", "La vida sin B es un terreno nuevo", agregó.

La mujer de 34 años también habló sobre los desafíos de ser madre soltera.

"Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora y proveedora", "Confía en mí, hay días en que me despierto y pienso: 'Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando'", afirmó.

La edición de marzo de British Vogue será lanzada el 31 de enero.