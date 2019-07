¡Irina Shayk rompe silencio!

Irina Shayk aún tiene esperanzas de encontrar su final de cuento de hadas y es que, Aunque ella y Bradley Cooper se separaron en junio después de más de cuatro años juntos, la modelo rusa reveló que no ha renunciado al amor.

"Creo en el matrimonio", expresó durante una entrevista con Harper's Bazaar para su portada digital de verano.

"Sí, por supuesto, no soy el tipo de persona que está en contra", señala Shayk quien comparte una hija con Cooper, Lea De Seine Shayk Cooper.

La especulación sobre que Bradley tenía una relación con Lady Gaga, alcanzó un máximo durante la temporada de premios cuando Cooper interpretó ‘Star Is Born’ con su co-estrella.

Pero hoy, Shayk entiende la fascinación que rodea a su romance ultra privado. "Creo que solo son seres humanos: si no puedes tenerlo, quieres tenerlo", dijo a la publicación. "Hay una cortina allí, quieres abrirla, supongo que es curiosidad".

A pesar de los rumores, Shayk y Cooper se encogieron de hombros y dieron frente en los Oscar, incluso compartiendo un momento romántico en la alfombra roja. Pero, en mayo, una vez más, aumentaron los rumores ya que ella asistió sola a la Gala del Met 2019.

Por otro lado, señala que las mujeres no deben de cambiar al volverse madres.

"Tienes que ser realmente tú mismo para tus hijos, de lo contrario, estás viviendo en una mentira", dijo a la revista. "Díganme una razón por la cual, sólo porque es madre, necesito usar una falda más larga. ¡No! No creo en eso. Realmente no lo hago. ¿Cómo es que la gente piensa en esta idea? ¿Por qué? si tienes que cambiar quién eres y cómo te sientes ¿Sólo porque te conviertes en madre? Soy como, dime por qué. Dime una razón. No creo en eso. No entiendo por qué ", agrega la modelo.

"Cada vez que la gente me envía flores, me quedo como: ¡solo envíame una planta de tomate!", confesó. "Ya nadie le envía cartas a nadie. Realmente creo que si vas a cenar con alguien, no tienes que enviarle un mensaje de texto o mantenerlo actualizado en Instagram. Tienes que tomar el teléfono, llamar y decir: 'Vamos cenar.'’

Después de todo, su infancia en Rusia le enseñó lo fuerte y ruda que puede ser.

"Las mujeres son las que pueden manejar todo", dijo sobre su hogar. "Las mujeres pueden criar a los niños, las mujeres pueden hacer el trabajo, y cuando ella regrese, ¡puede cocinar, limpiar y hacer el trabajo pesado también!", finaliza la modelo.