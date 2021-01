Irina Baeva y Gabriel Soto presumen fotos candentes en trajo de baño

MÉXICO.- Desde que se confirmó su romance los ojos están puestos sobre ellos, pero Irina Baeva y Gabriel Soto también dan razones para ser vistos debido a sus esculturales cuerpos, que los convierten en una de las parejas más atractivas del medio.

Ella en bikini, posando a la orilla del mar o una alberca y él en traje de baño, luciendo abdomen de lavadero y lentes oscuros, la pareja siempre derrocha pasión en las imágenes que comparten en sus respectivas cuentas.

Para la actriz nacida en Moscú, Rusia, el mantener una relación con el actor mexicano, es algo normal y no lo estereotipa, al decir de la revista "TV y Novelas" a quien concedió hace unos días una entrevista.

“Voy a ser bien sincera: lo veo como alguien normal, porque poner a tu pareja como algo inalcanzable no es bueno. Estamos en el mismo canal en ese sentido; es bueno estar muy orgullosos uno del otro”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de IRINA BAEVA (@irinabaeva) "Coincidimos en lo importante que es para nosotros admirar a la pareja; yo le digo qué cualidades le admiro como ser humano y como actor, y él lo hace también conmigo; eso es lo que nos ayuda siempre”, afirmó la actriz.

“No se puede poner en un pedestal al otro, en el que tú creas que no eres digno de o que no puedes llegar a alcanzarlo, porque ahí la relación se desbalancea y ya no está tan padre. Finalmente se trata de compartir experiencias, estar juntos y disfrutar”, dijo Irina Baeva.

Por su parte Gabriel Soto, quien ha sido centro de los medios de comunicación en las últimas semanas al aparecer en redes sociales un vídeo donde se ve al actor dándose placer, está a punto de estrenar proyecto de novela el lunes 18 de enero, regresando con "Te acuerdas de mi" al horario estelar de Televisa.

Según declaraciones de Soto, la telenovela está "llena de intriga, llena de amor, de pasión que va rapidísimo, cada capítulo sucede algo nuevo", afirmó y se dijo bendecido por pertenecer a este proyecto en un protagónico.