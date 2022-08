Irina Baeva se va de viaje tras cancelación de su boda con Gabriel Soto

Ciudad de México.- La pareja de Irina Baeva y Gabriel Soto continúan dando de qué hablar después de que cancelaran su boda, debido a los compromisos laborales del actor, además de la guerra entre Ucrania y Rusia que impidió que la familia de la artista viniera a México.

Y aunque los actores explicaron que la relación continuaba sin percances, recientemente trascendieron los rumores sobre un posible rompimiento debido a que se fue de vacaciones sin su prometido, por lo que Soto decidió hablar con los medios para aclararlo.

Salió una nota que creo que decía que Irina se fue de viaje sin mí. Sí se fue de viaje sin mí porque yo estoy trabajando, estoy grabando la novela ‘Los caminos del amor’, de hecho, me dieron permiso para ir y hacer esta campaña porque yo ya lo tenía pactado, ya estaba negociado”

Explicó el artista durante su encuentro con la prensa.

¿Por qué se fue de vacaciones?

Posteriormente, Gabriel reveló el destino que eligió Irina para sus vacaciones. “Ella anda de viaje, se fue a ver a sus papás, entonces no especulen, todo está perfecto. Yo iba a empezar a grabar novela, ella tenía más de 3 años sin ver a su familia. Entonces me dijo ‘tú vas a estar grabando, tú te vas a Mérida, quiero ver a mis papás, los extraño, los necesito”, y hay Instagram donde está ella”.

Asimismo, Soto negó que Baeva se encuentre en peligro por viajar a Rusia. “No, para nada, está todo muy bien, el conflicto no está cerca de donde está ella. Ella y su familia están bien, simplemente fue a verlos porque los extrañaba, porque tenía más de 3 años de no verlos, entonces evidentemente quería ir a verlos”.

Sin embargo, al regresar al tema de una fecha tentativa de boda, el intérprete solo dijo: “Déjame primero terminar la novela y volver a retomar los planes, para ver qué podemos hacer”.

Antes de retirarse del lugar, Gabriel Soto negó estar buscando la nacionalidad rusa al casarse con Irina. “No, no. Se podría si lo pudiera pedir, pero no por casarme con ella te conviertes en ruso, no, no”.