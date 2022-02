Irina Baeva responde a los señalamientos que recibe en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva ha logrado posicionarse como una de las actrices favoritas en los últimos años, gracias a su talento y belleza que ha robado la atención de todos sus fanáticos.

Sin embargo esto no ha salvado a la actriz de estar involucrada en distintas polémicas, desde el inicio de su relación con Gabriel Soto, se rumoraba que supuestamente era la “tercera en discordia” entre Geraldine y el actor.

En más de una ocasión Irina ha aclarado que su relación comenzó después, pero hace unas horas realizó una dinámica en la que sus seguidores le podían preguntar por alguna fotografía de su album, pero algunos usuarios aprovecharon para agredirla.

Uno de ellos aprovechó y tuvo el atrevimiento de pedirle a la artista rusa que publicara una fotografía de cuando era amante de Gabriel Soto, mientras que otro hasta se refirio a ella con una malapalabra.



Maybe you should hustle as hard as you hate” se puede leer en la publicación.