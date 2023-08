Irina Baeva responde a haters

Ciudad de México.- Irina Baeva regresa a las telenovelas en ´Nadie como tú´ luego de enfrentar varias polémicas tras anunciar su romance con Gabriel Soto, por lo que la actriz considera que esta es una excelente oportunidad para demostrar que su talento está más allá de la controversia.

Yo creo que todo se tiene que siempre soportar con el talento, ahora que yo sí trato de separar mucho, a pesar de que los dos tanto Gabriel como yo somos personas públicas y hay muchos dimes y diretes alrededor siempre, pero finalmente yo nunca jamás en mi vida me gustaría basar mi carrera en mi vida personal (en eso)”.

Explicó la rusa en entrevista con los medios de comunicación.

Baeva aseguró que gracias a ello ha tenido un gran crecimiento personal.

“Al día de hoy, todas las cosas que yo he vivido a mis treinta años, agradezco todas y cada una de ellas porque me han hecho ser la persona que soy, y creo que es así como también las mujeres lo deberían de tomar, finalmente todo en la vida pasa por algo, es un aprendizaje”, declaró.

Aventurera

Ante los mensajes negativos que han surgido al darse a conocer que podría protagonizar la obra de teatro Aventurera, sobre todo porque no es una actriz mexicana, Irina manifestó:

“El día que yo reciba la invitación haré casting como cualquier otra actriz y siempre pondré todo mi esfuerzo, sería un honor para mí interpretar un personaje tan icónico. Ahora sí que las críticas, inclusive todavía no estoy ahí y ya se criticó, ya sabemos que si no quieres que te critiquen, no hagas ni digas nada”.

Por último, la artista prefirió hacer oídos sordos al escuchar que doña Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, los invitó tanto a ella como a Gabriel Soto a la obra de teatro en la que participa.

“Ya saben ustedes, y siempre se los digo cada vez que nos veamos en el aeropuerto y todo, a mí las cosas que me quieran preguntar de mí, de los comentarios, de las palabras de que alguien dijo y esto, pues la verdad es que no tengo nada qué decir. Las cosas que me tengan que preguntar sobre mí, yo no lo he visto, no sé de qué me estás hablando, entonces la verdad es que no tengo nada qué opinar al respecto”, concluyó.