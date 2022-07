Irina Baeva publica mensaje reflexivo sobre las fotografías "perfectas" en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva sin duda es una de las artistas más guapas del medio del espectáculo, su indudable talento la ha posicionado como una de las más queridas y admiradas por parte del público.

Actualmente la artista mantiene una de las relaciones más populares y polémicas del espectáculo a lado de Gabriel Soto, con quien está a punto de llegar al altar pero que hasta ahora se desconoce la fecha.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Irina Baeva publicó una serie de fotografías en las que aparece en distintos ángulos y lugares donde seguramente estuvo de vacaciones.

Sin embargo la actriz decidió romper el silencio y hablar de cómo en ocasiones no ha llegado a compartir ciertas imágenes porque encuentra distintas “imperfecciones” desde sentirse que no es lo “suficiente” alta hasta porque no está editada o con la luz necesaria para su red social.

Y me quedé pensando porque nunca puse estas fotos por acá… y ya me acuerdo porque. Ahí les va — que porque no salí lo suficientemente alta, que porque no aesthetic, que porque no sonreí, qué porque sonreí demasiado, qué porque la cara se me ve rara, que porque la nariz roja, que porque se me ve todo demasiado, que porque demasiado posada, ahora hay que hacer como que natural, que porque demasiado editada, ahora no se editan” fue parte de lo que escribió la actriz.