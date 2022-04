Irina Baeva presume cuerpazo en vacaciones en la playa

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos años Irina Baeva ha tomado popularidad en la televisión mexicana gracias a su trabajo como actriz, que con su belleza y actitud ha conquistado el gusto del público mexicano.

Aunque esto no ha evitado que esté en vuelta en fuertes polémicas, como en el inicio de su relación con Gabriel Soto, que supuestamente habría sido la “tercera en discordia”, en el matrimonio que mantenía con Geraldine Bazán, pero la actriz desmintió todo.

Hace unos días por medio de su cuenta de Instagram, Irina publicó una serie de fotografías donde se puede ver lo mucho que disfrutó de su estancia en la playa a lado de su futuro esposo.

Por medio de sus historias de Instagram, la actriz de origen ruso compartió algunos de los momentos que vivio a lado de Gabriel Soto, como un paseo en yate y la belicosa comida que disfrutaban de aquel lugar.

Pero lo que deleitó a sus seguidores fue que en una de las imágenes Irina apareció con un mini bikini en color negro que le permitió mostrar su escultural figura, que ha mantenido gracias a las rutinas de ejercicio que lleva a cabo.

Do not disturb and relax mode on” dice en una de sus publicaciones.