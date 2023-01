Irina Baeva presume anillo de compromiso y asegura que la pasó con Gabriel Soto

Ciudad de México.- La actriz Irina Baeva apareció en el programa Hoy con el fin de inaugurar una sección del show que está celebrando su 25 aniversario.

Aún con los chismes sobre la posible ruptura entre ella y Gabriel Soto, la artista se refirió en plural sobre sus vacaciones decembrinas, de las cuales mostró algunas fotografías en EU.

¡Ay, no!, amo, o sea creo que Nueva York es como de esos lugares que tienes en tu vida, como happy place, el lugar donde recargas energía, y yo no sé por qué justo me encanta pasar el Año Nuevo ahí, porque es un lugar como que el árbol de Rockefeller, o sea, todo eso se me hace muy mágico”