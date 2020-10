Irina Baeva práctica su inglés con Sarah Jessica Parker y va de compras

Ciudad de México.- Irina Baeva sigue disfrutando de su estancia en Nueva York, y como toda una fanática de Sex and The City, confesó con gran emoción que uno de sus sueños se hizo realidad, pues tuvo la oportunidad de conocer a Sarah Jessica Parker, protagonista de la exitosa serie.

A través de sus historias de Instagram, la actriz rusa contó que una persona cercana a Parker la contactó para que pudiera conocer a quien diera vida a Carrie Bradshaw en el mencionado proyecto de televisión y cine, en una de sus boutiques de la Gran Manzana.

“Una persona allegada a Sarah Jessica Parker me invitó a conocerla en una de sus boutiques en New York… terminé yendo incrédula… no solo terminé conociéndola, sino que se portó de una manera increíble conmigo, pude platicar con ella, practicar mi inglés con ella, hacer shopping de zapatos con ella como gran fan de Sex and The City que soy, además tuvo un lindísimo detalle conmigo… ¡Todavía no lo puedo creer!”, relató.

Finalmente, Baeva aseguró: “creo es una demostración más del universo… Nuestra mente es demasiado poderosa y todo lo que pueden soñar e imaginar se hace realidad porque el universo siempre conspira a favor de los soñadores y eso que estás buscando también te está buscando”.