Irina Baeva medita sobre boda con Gabriel soto: ''Casarse es bien caro y complicado''

Ciudad de México.- La actriz Irina Baeva aún sigue preparando los detalles de su boda con el también actor, Gabriel Soto, con quien se comprometió desde hace más de un año.

Ya que Baeva se encuentra en las grabaciones de la novela ''Amor dividido'' donde también sale Soto, la artista reflexionó sobre lo complicado que es hacer esas dos labores.

Les voy a ser bien sincera, casarse es bien caro y a parte es bien complicado, y más si uno es rusa. Cuestión de papeles, pues es complicado, estoy en contacto con mis papás para que me ayuden con este tema, con la Embajada de Rusia, entonces es ir, venir, y tantas cosas, si es difícil, pero he tratado de estar buscando justamente esos ratitos libres, y ya cuando se haga la boda, se haga la luna de miel, descansaré”

Dijo Baeva en entrevista para el programa Hoy.

No le apura casarse

Aunque Soto llegó a darle en la entrevista un beso a Irina, la artista de 29 años confesó que casarse no era algo que le apurara.

“Sí es algo que sí he querido desde siempre, pero tampoco ha sido como de ‘me tengo que buscar al marido ya’, sí estaba como en mi mente de que yo lo quiero hacer, y claro que me quiero casar, pero en el momento en que lo tenga, no lo etiquetaría como ‘mi sueño de vida por el cual llevo desviviéndome desde pequeña y más’”, destacó.

Aunque la pareja ha sido reservada sobre cómo planean contraer nupcias, hasta el momento ambos han confirmado que la boda se realizará en el Puerto de Acapulco, lugar donde el actor se comprometió con ella.