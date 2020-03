Irina Baeva manda mensaje a sus detractores… incluida Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Irina Baeva denunciara a través de sus redes sociales que su participación en una conferencia a favor de la mujer había sido cancelada debido a los ataques de sus haters, ahora la actriz ha enviado un contundente mensaje a sus detractores.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la ciudad de México, la rusa, que estaba acompañada de Gabriel Soto, fue cuestionada por el comunicado donde habló de este suceso, a lo que explicó:

“Realmente no tengo mucho más que agregar que lo que está dicho en el comunicado de prensa que subí a mis redes sociales, me imagino que ya todos lo han visto, realmente lo publiqué porque si, como bien lo dice mi comunicado, es lo que sentí al momento que se cambió mi ponencia, mi participación en el evento que se pactó desde hace mes un y medio. Fue como más que nada como frustración, tristeza y coraje, porque precisamente, como lo dije en el comunicado, es el miedo por el cual muchas mujeres nos callamos las cosas. Muchas veces entonces es preferible quedarse callado y no generar más polémica. Puedo entender a los organizadores, pero creo que la manera que se hizo no fue la correcta”.

Acto seguido, Baeva aprovechó para enviar un contundente mensaje a sus detractores.

Yo realmente ya aprendí a lo largo de, ya creo que van hacer dos años, yo creo que, a lo largo de estos años, ya aprendí también a dividir la crítica en destructiva y la crítica constructiva. Y realmente la crítica destructiva aprendes a tomarla de quien viene”.

De la misma forma, Irina aclaró que la controversia de su romance con Soto no es el tema principal de su charla motivacional. “Creo que se ha generado mucha confusión en cuento al tema de mi plática, mi plática no aborda el tema de mi relación, no es mi versión de la historia, no es tratar de convencer a nadie de que soy la buena ni la mala del cuento ni mucho menos, mi platica aborda un tema social, un problema social que es importante que son los prejuicios de género. Es super importante de recalcar porque lo he escuchado mucho y también es falso Yo no cobro por mi plática”.

Finalmente, Irina Baeva no dudó en responder a las criticas que lanzó Laura Bozzo en su contra. “Claro que no soy mujer ideal, creo que no existe la mujer ideal, la perfección no existe y es bastante aburrida. No, yo la verdad, yo creo que la crítica hay que tomarla de quien viene, yo no tengo el gusto de conocer a Laura Bozo, la he visto un par de veces en eventos de Televisa cuando hemos coincidido, nunca me ha dicho nada en persona, pero lo que pienso es que ya aprendí a tomar la crítica de una persona a quien nunca le pediría un consejo”.