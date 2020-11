Irina Baeva luce espectacular en premios Tv y Novelas

CIUDAD DE MÉXICO.- No es novedad que Irina Baeva no es novedad que vuelva "locos" a sus seguidores con su belleza, pero esta vez encendió las redes sociales con el 'look' que utilizó para los premios TV y Novelas, en el que estuvo apoyando firmemente a su novio Gabriel Soto, que estuvo nominado como "Mejor Actor".

Hace unas horas la actriz compartió un video en el que se puede apreciar como lució la noche de ayer, con un vestido de gala color negro de un solo ombro con un corte que enseñaba parte de su pierna, mientras que su cabello optó por un recogido.

Premios Tv y Novelas" escribió la modelo.

Por su puesto sus tres millones de seguidores no dejaron pasar desapercibido esta imagen y se dedicaron a brindarle a la modelo rusa, algunos mensajes admirando su belleza y su buen gusto a la hora de vestirse.

Mientras que su novio Gabriel Soto, no se quedó atrás y publicó una fotografía en compañía de Angelique Boyer y Sebastián Rulli, ambas parejas estuvieron brindándonse apoyo en las distintas participaciones que tuvieron durante la transmisión.

Irina Baeva en los últimos días se ha encargado de compartir a sus fanáticos algunos videos e imagenes en las que se le puede ver a lado de Gabriel Soto muy enamorados, gritando a los cuatro vientos el amor que siente el uno por el otro.