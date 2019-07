Irina Baeva habla de la relación que mantiene Gabriel Soto con sus papás

MÉXICO.- Gabriel Soto e Irina Baeva siguen disfrutando de su romance y tras la tormenta que vivieron al anunciar su relación sentimental, ahora la actriz reveló la relación que el actor mantiene con sus padres.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Antes de viajar a Miami, la pareja conversó con los medios y al ser cuestionados por la relación del mexicano con los papás de la rusa, Irina dijo “sí, sí, ya lo conocen, les encanta, les cae súper bien, lo quieren mucho, se hablan por mensaje”. Y sobre si ya lo conocen en persona, Gabriel respondió: “Ya pronto”.

Previo a esto, Soto evitó entrar en polémica y no quiso dar respuesta a las declaraciones de Martha Julia sobre dejar al destino una posible reconciliación entre ambos debido a que él fue el amor de su vida.

“Ya no voy a decir nada porque empiezan ahí con todos los chismes, no voy a hablar de eso para no armar ninguna polémica yo respeto enormemente, y también respeto mi relación actual”, manifestó.

Posteriormente, Gabriel no dudó en enlistar las cualidades de Baeva y reveló que a pesar de que ella ha intentado enseñarle a hablar en ruso, a él le cuesta mucho trabajo aprender.