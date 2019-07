Irina Baeva evade responder sobre si puede convivir con hijas de su novio

MÉXICO.- Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto, evito responder los cuestionamientos respecto a si tiene prohibido por parte de Geraldine Bazán a convivir con las hijas de su pareja, por lo que en tono amable y con respuestas muy cortas, evadió confirmar dicho rumor.

“Muchísimas gracias por estar aquí. No tengo nada que decir al respecto. Gracias.”

Por otro lado, la rusa aseguró que se tomará un merecido descanso, que por compromisos de trabajo, no había podido realizar.

“De viaje, de viaje. Me voy de vacaciones a descansar por fin, creo que ya después de haber terminado de grabar no he podido ir de vacaciones, entonces estoy feliz de que ya por fin, muero de sueño.”

Sin embargo, ante la pregunta de si estaría acompañada de Gabriel y sus hijas, la actriz se limito a dejar en entredicho la posibilidad.

“¿Y por que quieres saber?.. No te puedo platicar esas cosas, son planes de pareja. La vida privada de uno es vida privada de uno. Próximamente me voy a ir a... No me acuerdo, estoy ya por comprar ya mi vuelo, estoy como a mediados de agosto a principios de agosto, me voy a ir a Rusia por fin a visitar a mi familia, ya saben, ya me están esperando”.

Como se recordará, en las últimas semanas se ha especulado que Geraldine Bazán ha puesto como condición a su ex esposo que no haya convivencia entre las hijas de ambos e Irina Baeva, posición que dejo muy clara en sus redes sociales desde la confirmación del romance entre Soto y la rusa.

“En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente, será el momento en que conviva con mis hijas, no es el caso aun.”