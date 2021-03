Irina Baeva asegura que ha recibido disculpas de internautas que la juzgaron por su romance con Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva reveló que la reciente charla que sostuvo con Yordi Rosado para su canal de YouTube la ayudó a cambiar la opinión de diversos internautas que antes la juzgaban por su romance con Gabriel Soto.

“Había personas, muchas personas que me escribían para ofrecerme disculpas y para decirme que lamentaban mucho haberme juzgado y que se querían disculpar, hasta me decían ‘no puedo creer que te haya puesto esto, de verdad te ofrezco una disculpa’”, contó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, la artista rusa aseguró que sus declaraciones con Yordi no fueron con la intención de lograr ese objetivo con la gente que la ha atacado desde que se confirmó su relación sentimental con el actor mexicano.

“Fue algo muy bonito, y más que nada, no fue para convencer a nadie de nada, ni dar mi versión de la historia ni mucho menos, yo quise compartir más de quién soy, porque muchas de las personas me decían ‘¡wow!... por qué nunca lo habías contado, por qué no conocíamos esto de ti’. Ya si para la gente va a ser un antes y un después ¡qué bueno!, pero creo que más que nada era para mí, salí (de la entrevista) y dije ‘¡uff!, fue súper terapéutico’”, explicó.

Por último, la artista manifestó que previo a esta entrevista ya no le gustaba hablar de cómo surgió su romance con Gabriel porque sus palabras no eran comprendidas como ella deseaba.

“De pronto llegaba un momento en el que ya uno no quiere decir nada y prefieres ya literalmente callar la boca, porque cada cosa que dices se puede malinterpretar, o se puede tergiversar, o ‘es que por qué dijo eso’ y se malinterpreta todo y te perjudica más de lo que te beneficia”, finalizó.